Мощные взрывы в Днепре: враг направил на город «Бандероли»

Войска страны-агрессорки совершили очередной массированный обстрел Днепра, применив средства воздушного нападения. Во время вражеского налета жители областного центра столкнулись с серьезной опасностью.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Атака сопровождалась значительной активностью вражеского вооружения над регионом.

"В Днепре оккупанты атаковали город "Бандеролями"", — сообщают мониторинговые каналы.

В разгар вражеской операции в городе раздавались мощные взрывы во время воздушной тревоги, местные жители слышали пролет ракет, а затем в сети появились предварительные сведения о том, что "сообщается о попадании".

На фоне массированных обстрелов гражданских кварталов защитники украинского неба оперативно вступили в бой, пытаясь перехватить все воздушные цели. Ситуацию в городе оперативно прокомментировал руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа.

"Громкие звуки в Днепре – боевая работа наших сил ПВО", – четко разъяснил природу взрывов глава Днепрова.

Он также призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности в условиях реальной угрозы и подчеркнул:

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты ударили по городу Киев, произошло попадание в многоэтажку. По данным спасателей, два человека погибли, их вытащили из-под разрушенных конструкций.