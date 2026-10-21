Мощные взрывы в Днепре: враг направил на город «Бандероли»

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Недилько Ксения
Войска страны-агрессорки совершили очередной массированный обстрел Днепра, применив средства воздушного нападения. Во время вражеского налета жители областного центра столкнулись с серьезной опасностью.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Атака сопровождалась значительной активностью вражеского вооружения над регионом.
В разгар вражеской операции в городе раздавались мощные взрывы во время воздушной тревоги, местные жители слышали пролет ракет, а затем в сети появились предварительные сведения о том, что "сообщается о попадании".
На фоне массированных обстрелов гражданских кварталов защитники украинского неба оперативно вступили в бой, пытаясь перехватить все воздушные цели. Ситуацию в городе оперативно прокомментировал руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа.
Он также призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности в условиях реальной угрозы и подчеркнул:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты ударили по городу Киев, произошло попадание в многоэтажку. По данным спасателей, два человека погибли, их вытащили из-под разрушенных конструкций.