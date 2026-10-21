Потужні вибухи у Києві: під ударом – житловий будинок

У ранкові години російські окупаційні війська здійснили чергову жорстоку атаку на столицю України, що призвела до людських жертв та значних руйнувань у житлових кварталах міста.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Найважчі наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в одному зі спальних масивів міста, де спалахнув житловий хмарочос.

"У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння квартири на рівні 20-го поверху багатоповерхівки", — офіційно повідомили у пресслужбі ДСНС.

Ситуація ускладнювалася висотністю будівлі, а "вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири". Рятувальні підрозділи негайно розпочали пошукову операцію, проте дива не сталося — "під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох осіб".

Окрім цього, під удар потрапив інший лівобережний район столиці, де вибухи спричинили сильну пожежу на прибудинковій території. Там палали транспортні засоби місцевих жителів. За інформацією відомства, "у Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися 7 припаркованих автомобілів". Бійцям вогнеборчих підрозділів вдалося оперативно приборкати полум'я — "пожежу ліквідували на площі 50 кв. м".

Також уламки ворожого озброєння впали ще в одній частині міста, на щастя, без загорянь у житлових спорудах. Зокрема, "у Солом’янському районі зафіксовано падіння на відкритій території". Наразі екстрені служби та правоохоронці продовжують оглядати місця прильотів і документувати воєнні злочини, тому "інформація уточнюється".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі окупанти атакували Харківську область, де також люди загинули у власній домівці.