Потужні ранкові вибухи у Дніпрі: є загиблі (ОНОВЛЕНО)

У понеділок, 12 жовтня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Мешканці різних районів міста почули гучний звук о 10:18, одразу після попереджень про рух ворожих повітряних цілей у напрямку обласного центру. Повітряну небезпеку в регіоні було оголошено через загрозу застосування противником специфічного ракетного озброєння, яке у моніторинговому просторі позначають як "Бандеролі".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Невдовзі після перших вибухових хвиль аналітики та профільні спільноти почали оприлюднювати інформацію про особливості цієї повітряної атаки.

"Таких ракет декілька над містом, — зазначають у повідомленнях пабліків, описуючи складну тактику обходу протиповітряної оборони, — які летять дуже низько".

Незважаючи на гучний вибух, який налякав містян, траєкторія руху частини повітряних цілей виявилася транзитною. За попередніми даними спостереження за радарами, ракети пройшли повітряний простір обласного центру та попрямували далі, в бік сусідньої Полтавської області.

Місцеве населення закликають не залишати укриттів та безпечних місць до офіційного сигналу відбою, оскільки небо над регіоном залишається небезпечним.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку. Інформацію про постраждалих уточнюємо". – повідомив начальник ДніпрОВА Олександр Ганжа.

Жителів закликають суворо дотримуватися інформаційної тиші, не публікувати фото чи відео з місць потенційних прильотів та очікувати на перевірені дані від Дніпропетровської ОВА.

ОНОВЛЕНО: Олександр Ганжа об 11:17: "На жаль, через ворожу атаку на Дніпро загинула одна людина. Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги".

Відомо, що вибухи в місті продовжуються через атаку реактивних БПЛА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти масовано обстріляли Харків БПЛА, унаслідок чого були влучання у багатоповерхівки та приватні будинки. Є постраждалі.