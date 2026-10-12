Мощные утренние взрывы в Днепре: есть погибшие (ОБНОВЛЕНО)

В понедельник, 12 октября, в Днепре во время воздушной тревоги раздался сильный взрыв. Жители разных районов города услышали громкий звук в 10:18 сразу после предупреждений о движении вражеских воздушных целей в направлении областного центра. Воздушная опасность в регионе была объявлена из-за угрозы применения противником специфического ракетного вооружения, которое в мониторинговом пространстве обозначают как "Бандероли".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Вскоре после первых взрывных волн аналитики и профильные сообщества обнародовали информацию об особенностях этой воздушной атаки.

"Таких ракет несколько над городом, — отмечают в сообщениях пабликов, описывая сложную тактику обхода противовоздушной обороны, — которые летят очень низко".

Несмотря на напугавший горожан громкий взрыв, траектория движения части воздушных целей оказалась транзитной. По предварительным данным наблюдения за радарами, ракеты прошли воздушное пространство областного центра и направились дальше, в сторону соседней Полтавской области.

Местное население призывает не покидать укрытий и безопасных мест до официального сигнала отбоя, поскольку небо над регионом остается опасным.

"Враг нанес удар по Днепру. Взрывной волной повреждены окна многоэтажного дома. Информацию о пострадавших уточняем". – сообщил начальник ДнепрОВА Александр Ганжа.

Жителей призывают строго соблюдать информационную тишину, не публиковать фото или видео с мест потенциальных прилетов и ожидать проверенных данных от Днепропетровской ОВА.

Обновлено: Александр Ганжа в 11:17: "К сожалению, из-за вражеской атаки на Днепр погиб один человек. Угроза продолжается. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги".

Известно, что взрывы в городе продолжаются из-за атаки реактивных БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты массированно обстреляли Харьков БПЛА, в результате чего были попадания в многоэтажки и частные дома. Есть пострадавшие.