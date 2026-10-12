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Потужні вибухи у Харкові: є влучання у житловий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

«Великі руйнування горішніх поверхів»: Ігор Терехов повідомив деталі удару БпЛА по Київському району Харкова

12 жовтня 2026, 09:06
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Недилько Ксения

Уранці 12 жовтня російські війська здійснили черговий терористичний напад на цивільну інфраструктуру Харкова, застосувавши ударні безпілотні літальні апарати. Під прицілом ворога опинився густонаселений Київський район міста. Ранковий приліт спричинив серйозні пошкодження житлового фонду.

Потужні вибухи у Харкові: є влучання у житловий будинок (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші повідомлення про вибух та загрозу для мирних мешканців з'явилися близько 08:40. Міська влада одразу розпочала перевірку району влучання, аби встановити точну локацію.

"Влучання ударного ворожого дрону у Київському районі — попередньо, або поряд із багатоповерхівкою, або прямо у неї, — оперативно поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов, додавши, що екстрені служби миттєво вирушили на місце: — Деталі зʼясовуємо".

Уже за кілька хвилин, після прибуття перших рятувальних підрозділів, найгірші побоювання підтвердилися — ворожий дрон-камікадзе поцілив безпосередньо у споруду, де мешкають люди.

"Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, — констатував мер Харкова Ігор Терехов, описуючи перші наслідки масштабного удару окупантів, — великі руйнування горішніх поверхів".

Масштабну атаку на житловий квартал підтвердило і керівництво Харківської обласної військової адміністрації. Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі на місці влучання розгорнуто штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Фахівці ДСНС та медики перевіряють пошкоджені квартири.

"Ворог вдарив БпЛА по багатоповерхівці в Київському районі Харкова, — повідомив о 08:48 Олег Синєгубов, заспокоївши щодо початкових даних про поранених та загиблих: — На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Встановлюємо всі обставини".

Наразі на місці чергового воєнного злочину РФ триває розбір завалів бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі. Інформація щодо масштабів руйнувань, стану будівельних споруд та можливих поранених продовжує оперативно оновлюватися та верифікуватися міськими службами.

ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов о 09:05: "Внаслідок удару ворожого "шахеда" по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці пожежа. На дану хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають".

 

Інформація оновлюється.



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