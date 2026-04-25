Після атаки РФ з Дніпра почали надходити тривожні новини: що відомо про загиблих

Внаслідок російського терористичного удару по багатоповерхівці у Дніпрі вночі 25 квітня загинуло двоє людей. Під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Дніпропетровської ОВ Олександра Ганджі.

Вибухи у Дніпрі.

"Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку в Дніпрі, понівеченого ударом росіян", — повідомив Ганджа.

За його словами, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Ще 21 особа отримала поранення. Медики надають усім необхідну допомогу та підтримку.

Зазначимо, російські війська протягом ночі завдали масованого удару по Дніпру, залишивши після себе зруйновані будівлі та десятки постраждалих.

Ворог масовано атакував Дніпро. Але дісталося також Нікопольщині, Синельниківщині та Криворіжжю. По області бив ракетами, артилерією, безпілотниками та авіабомбою.

Під вогнем також опинився Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про пошкодження транспортної інфраструктури, зокрема, знищено зупинку громадського транспорту, зафіксовано руйнування газопроводу.

У Немишлянському районі зафіксовано пряме влучення, пошкоджено приватні будинки. Ще один удар припав поблизу житлової забудови в Київському районі міста. Ситуація залишається напруженою, рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак.

