Главная Новости Регионы Днепр После атаки РФ с Днепра начали поступать тревожные новости: что известно о погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

После атаки РФ с Днепра начали поступать тревожные новости: что известно о погибших

В Днепре в результате удара РФ есть погибшие, под завалами могут быть люди

25 апреля 2026, 09:34
Кравцев Сергей

В результате российского террористического удара по многоэтажке в Днепре ночью 25 апреля погибли два человека. Под завалами еще могут находиться 5 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

Взрывы в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

"Тела двух погибших людей достали спасатели из-под руин дома в Днепре, изуродованного ударом россиян", — сообщил Ганджа.

По его словам, под завалами еще могут находиться 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Еще 21 человек получил ранения. Медики оказывают всем необходимую помощь.                                                           

Отметим, российские войска в течение ночи нанесли массированный удар по Днепру, оставив после себя разрушенные здания и десятки пострадавших.                                            

Враг массированно атаковал Днепр. Но досталось также Никопольщине, Синельниковщине и Криворожью. По области бил ракетами, артиллерией, беспилотниками и авиабомбой. 

Под огнем также оказался Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры, в частности, уничтожена остановка общественного транспорта, зафиксированы разрушения газопровода. 

В Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание, повреждены частные дома. Еще один удар пришелся вблизи жилой застройки в Киевском районе города. Ситуация остается напряженной, спасательные службы продолжают ликвидацию последствий атак.

Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/29018
