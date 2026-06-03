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«Кончені потвори та боягузи»: Борис Філатов емоційно відреагував на удар окупантів по цивільних складах у Дніпрі

«Вже просто немає слів»: очільник Дніпра прокоментував чергову цинічну атаку загарбників на продовольчу інфраструктуру

3 червня 2026, 17:54
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Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко та емоційно прокоментував чергову атаку російських військ на обласний центр. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, який триває і досі, очільник міста провів чітку лінію між військовими успіхами Сил оборони України та боягузливими діями окупантів, які воюють із цивільними об'єктами.

«Кончені потвори та боягузи»: Борис Філатов емоційно відреагував на удар окупантів по цивільних складах у Дніпрі

Борис Філатов, мер Дніпра

"Ми їм — бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам — склади АТБ з харчами у Дніпрі", — наголосив мер міста, вказуючи на кардинальну різницю у виборі цілей.

Російський удар прийшов по логістичній інфраструктурі, яка забезпечує продуктами харчування мирне населення. Така тактика залякування та нищення цивільних об'єктів викликала хвилю обурення у керівництва міста. Мер не стримував емоцій, характеризуючи моральне обличчя та сутність російських військових злочинців, які знову поцілили в гуманітарну інфраструктуру.

"Вилупки йоб@ні. Кончені потвори та боягузи", — безапеляційно висловився Борис Філатов щодо дій російської армії.

Наразі на місці влучання тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків пожежі. Міська влада продовжує фіксувати збитки, завдані продовольчій безпеці регіону, поки міський голова резюмує загальний стан та обурення всіх жителів Дніпра після цього цинічного прильоту.

"Вже просто немає слів", — констатував очільник Дніпра у своєму дописі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти атакують Дніпро балістичними ракетами, ймовірно, з касетними бойовими частинами, а також керованими ударними БпЛА. Наразі у місті уражено склад з продуктами харчування мережі "АТБ", вирує пожежа, є важкопоранені люди.



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