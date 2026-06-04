Под Днепром дотла сгорел распределительный центр «АТБ»

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Недилько Ксения
В Днепровском районе в результате масштабного пожара полностью разрушен ключевой логистический узел известной торговой сети "АТБ". Огонь охватил огромное здание, общая площадь которого достигала 37,5 тысячи квадратных метров. По предварительным подсчетам специалистов, сумма нанесенного финансового ущерба будет измеряться сотнями миллионов гривен.
Иллюстративное фото
Этот объект играл стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности сразу двух крупных регионов Украины.
Для обуздания огненной стихии спасателям пришлось развернуть масштабную операцию и привлечь значительные силы.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, пожар на промышленном объекте удалось полностью ликвидировать. В настоящее время эксперты устанавливают окончательные причины возникновения возгорания.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов резко и эмоционально прокомментировал очередную атаку российских войск на областной центр. Комментируя последствия продолжающегося вражеского обстрела, глава города провел четкую линию между военными успехами Сил обороны Украины и трусливыми действиями оккупантов, воюющих с гражданскими объектами.