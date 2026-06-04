Под Днепром дотла сгорел распределительный центр «АТБ»

В Днепровском районе в результате масштабного пожара полностью разрушен ключевой логистический узел известной торговой сети "АТБ". Огонь охватил огромное здание, общая площадь которого достигала 37,5 тысячи квадратных метров. По предварительным подсчетам специалистов, сумма нанесенного финансового ущерба будет измеряться сотнями миллионов гривен.

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Этот объект играл стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности сразу двух крупных регионов Украины.

"Этот комплекс отвечал за бесперебойную поставку продуктов и товаров первой необходимости до почти 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях, — сообщили в пресс-службе компании, — однако наши специалисты уже оперативно перестраивают все логистические маршруты, чтобы потребители не испытали дефицита".

Для обуздания огненной стихии спасателям пришлось развернуть масштабную операцию и привлечь значительные силы.

"К тушению пожара и ликвидации его последствий на территории складского комплекса были немедленно привлечены более 100 человек личного состава, — отметили в Главном управлении ГСЧС, — также на месте происшествия работали около 50 единиц специальной спасательной техники".

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, пожар на промышленном объекте удалось полностью ликвидировать. В настоящее время эксперты устанавливают окончательные причины возникновения возгорания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов резко и эмоционально прокомментировал очередную атаку российских войск на областной центр. Комментируя последствия продолжающегося вражеского обстрела, глава города провел четкую линию между военными успехами Сил обороны Украины и трусливыми действиями оккупантов, воюющих с гражданскими объектами.