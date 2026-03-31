Парковки Дніпра: хто може не сплачувати за паркування, а для кого пільг немає

У Дніпровській міській раді на запит журналістів порталу "Коментарі" роз’яснили актуальні правила користування паркувальними майданчиками, зокрема в популярних зонах відпочинку та на набережній.

Хто має право на пільги?

У мерії чітко окреслили коло осіб, які можуть не платити за стоянку. Наразі це право "врегульовано нормами Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Жодних додаткових пільг для інших категорій громадян на цей час не передбачено.

Сезонне паркування: де плата не стягується взимку

Важливою особливістю паркувального простору Дніпра є наявність зон із сезонним режимом роботи (з 1 квітня по 31 жовтня). У період з 1 листопада до 1 квітня плата за користування такими майданчиками не стягується. Йдеться про локації вздовж набережних та біля парків:

під'їзд до парку ім. Шевченка;

Січеславська Набережна (район Фестивального причалу, буд. 57 А, АЗС "Юкон" та мосту на Монастирський острів);

вул. Сонячна Набережна (навпроти буд. 2);

вул. Набережна Перемоги (район буд. 37 Д та скверу "Прибережний").

Розвиток та інклюзивність

Минулий рік став періодом активного розширення інфраструктури: протягом 2025 року в експлуатацію ввели 24 нові майданчики. Подальше збільшення платної зони можливе лише за умови ухвалення відповідних рішень міської ради.

Особлива увага приділяється безбар’єрності. У міськраді підкреслюють, що "створення умов безбар'єрного простору є пріоритетом", тому всі майданчики обладнуються у суворій відповідності до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд") та Правил дорожнього руху. Це гарантує не лише зручність для маломобільних груп населення, а й загальну безпеку дорожнього руху.

