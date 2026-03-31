Парковки Днепра: кто может не платить за парковку, а для кого льгот нет

В Днепровском городском совете по запросу журналистов портала "Комментарии" разъяснили актуальные правила пользования парковками, в частности в популярных зонах отдыха и на набережной.

Кто имеет право на льготы?

В мэрии четко обозначили круг лиц, которые могут не платить за стоянку. Пока это право "урегулировано нормами Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Никаких дополнительных льгот для других категорий граждан в настоящее время не предусмотрено.

Сезонная парковка: где плата не взимается зимой

Важной особенностью парковочного пространства Днепра есть наличие зон с сезонным режимом работы (с 1 апреля по 31 октября). В период с 1 ноября по 1 апреля плата за пользование такими площадками не взимается. Речь идет о локациях вдоль набережных и у парков:

подъезд в парк им. Шевченко;

Сечеславская Набережная (район Фестивального причала, д. 57 А, АЗС "Юкон" и мост на Монастырский остров);

ул. Солнечная Набережная (напротив д. 2);

ул. Набережная Победы (район д. 37 Д и сквера "Прибрежный").

Развитие и инклюзивность

Прошлый год стал периодом активного расширения инфраструктуры: в течение 2025 года в эксплуатацию ввели 24 новых площадки. Дальнейшее увеличение платной зоны возможно только при принятии соответствующих решений городского совета.

Особое внимание уделяется безбарьерности. В горсовете подчеркивают, что "создание условий безбарьерного пространства является приоритетом", поэтому все площадки оборудуются в строгом соответствии с государственными строительными нормами (ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений") и ПДД. Это обеспечивает не только удобство для маломобильных групп населения, но и общую безопасность дорожного движения.

