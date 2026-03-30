Куди йдуть гроші за паркування в Дніпрі: чому така вартість і на що витрачають штрафи

Дніпровська міська рада у відповідь на запит порталу "Коментарі" роз’яснила особливості фінансових потоків від сфери паркування в місті. Як з’ясувалося, безпосередня оплата, яку водії вносять через термінали чи додатки, не потрапляє напряму до міської скарбниці.

Парковки Дніпра. Фото: колаж порталу "Коментарі"

У мерії зазначають: "Плата за користування майданчиками для платного паркування є доходами суб'єктів господарювання, що організовують та провадять цю діяльність". Саме ці приватні оператори власним коштом утримують, облаштовують та ремонтують паркувальні зони. Встановлений тариф є результатом їхньої господарської діяльності та спрямовується на покриття витрат ("окупність витрат, пов'язаних з утриманням та обладнанням").

Натомість бюджет громади поповнюється за рахунок спеціального збору за місця для паркування, який оператори зобов'язані сплачувати згідно з Податковим кодексом та рішеннями міськради.

Статистика надходжень:

Згідно з офіційними даними, динаміка фінансових надходжень до загального фонду бюджету Дніпра виглядає наступним чином:

За 2024 рік сума паркувального збору склала 44 999,9 тис. грн.

За 2025 рік цей показник зріс до 50 409,2 тис. грн.

Додатково за 2025 рік місто отримало 46 978,8 тис. грн у вигляді адміністративних штрафів та санкцій, пов’язаних із порушенням правил паркування.

Важливо, що ці кошти не мають цільового спрямування. Як підкреслили в міськраді: "Вони надходять до загального фонду бюджету та розподіляються за рішенням міської ради" на загальні потреби громади.

Нагадаємо, що вартість послуг для мешканців встановлюється виконкомом на підставі економічно обґрунтованих розрахунків та постанов Кабінету Міністрів України. Балансоутримувачі майданчиків можуть забезпечувати їхню роботу як власними силами, так і залучати сторонніх операторів.

Система платного паркування у Дніпрі сьогодні розділена між приватним оператором та комунальним підприємством. За результатами серії конкурсів, проведених протягом 2024–2025 років, право на експлуатацію більшості майданчиків вибороло ТОВ "ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ". Наразі у межах укладених договорів ця компанія обслуговує 5 459 машино-місць.

Паралельно з приватником частину паркувальних зон адмініструє місто. Згідно з рішенням виконкому, оператором визначено КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР. Загальний фонд місць, закріплених за комунальниками, становить 1 662 одиниці, проте фактично послуги на платній основі зараз надаються на 972 облаштованих майданчиках.

Окремо у міській раді прокоментували питання бюджетних витрат. У мерії підкреслюють: будь-яке фінансування комунального підприємства відбувається виключно на основі цільових рішень ради та суворо контролюється Бюджетним кодексом.

"У лютому 2026 року жодних рішень щодо виділення коштів, зокрема згадуваних у запитах 3 млн грн, не ухвалювалося", — офіційно заявляють у міськраді, спростовуючи інформацію про нові витрати на підтримку паркувальної інфраструктури в цей період.