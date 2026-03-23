Дніпро «Падлюча система функціонує»: Борис Філатов заявив про масові виправдувальні вироки посадовцям мерії Дніпра
«Падлюча система функціонує»: Борис Філатов заявив про масові виправдувальні вироки посадовцям мерії Дніпра

23 березня 2026, 19:04
Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про серію судових рішень, які визнали посадовців муніципалітету та підрядників невинуватими у розкраданні бюджетних коштів. За словами мера, лише протягом останніх чотирнадцяти днів Феміда виправдала сімох осіб, чиї справи тягнулися ще з 2019 року.

Борис Філатов, мер Дніпра

Очільник міста нагадав, що під час місцевих виборів проти представників міськради було відкрито майже 300 проваджень. На сьомий рік розгляду суди почали ставити крапки в цих історіях. "Дякую суддям за те, що вони змогли прийняти справедливі рішення. Хоча і через стільки довгих років", — зазначив Філатов, додавши, що адвокати надали беззаперечні докази невинуватості підлеглих.

Мер акцентував на тому, що Верховний Суд уже призначив виправданим компенсації моральної шкоди — близько 700 тисяч гривень за "безкінечні знущання, які вони терпіли роками". Проте він обурений тим, що ці виплати лягають на плечі держави, а не на тих, хто ініціював справи.

Борис Філатов поставив силовикам та суспільству три гострих запитання:

Чому правоохоронці, які активно піарилися на "викриттях", зараз мовчать про програні суди?

Чому особи, які "штампували" ці провадження з політичних причин, не несуть дисциплінарної відповідальності? "Падлюча система продовжує функціонувати", — констатував мер.

Коли настане відповідальність для блогерів та активістів, які роками паплюжили репутацію людей, яких суд зрештою визнав чистими перед законом?

Мер підкреслив, що поки люди втрачали здоров'я та нерви під арештами й заставами, організатори переслідувань часто просто "перевелися деінде" або пішли на пенсію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Дніпра Борис Філатов виступив із різкою критикою системи бронювання публічних осіб, навівши як приклад волонтера та блогера Ігоря Лаченкова. За словами очільника міста, блогер міг отримати імунітет від мобілізації завдяки формальному працевлаштуванню на підприємстві, що працює з Міністерством оборони.



