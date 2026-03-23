Главная Новости Регионы Днепр «Падлючая система функционирует»: Борис Филатов заявил о массовых оправдательных приговорах чиновникам мэрии Днепра
«Падлючая система функционирует»: Борис Филатов заявил о массовых оправдательных приговорах чиновникам мэрии Днепра

Кто ответит за годы издевательств? Филатов прокомментировал фиаско резонансных обвинений против его команды

23 марта 2026, 19:04
Недилько Ксения

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о серии судебных решений, которые признали должностных лиц муниципалитета и подрядчиков невиновными в хищении бюджетных средств. По словам мэра, только за последние четырнадцать дней Фемида оправдала семерых человек, чьи дела тянулись еще с 2019 года.

Борис Филатов, мэр Днепра

Глава города напомнил, что во время местных выборов против представителей горсовета было открыто почти 300 производств. На седьмой год разбирательства суды начали ставить точки в этих историях. "Спасибо судьям за то, что они смогли принять справедливые решения. Хотя и спустя столько долгих лет", — отметил Филатов, добавив, что адвокаты предоставили безоговорочные доказательства невиновности подчиненных.

Мэр акцентировал на том, что Верховный Суд уже назначил оправданным компенсации морального ущерба — около 700 тысяч гривен за бесконечные издевательства, которые они терпели годами. Однако он возмущен тем, что эти выплаты ложатся на плечи государства, а не на тех, кто инициировал дела.

Борис Филатов задал силовикам и обществу три острых вопроса:

Почему правоохранители, активно пиарившиеся на "разоблачениях", сейчас молчат о проигранных судах?

Почему лица, "штамповавшие" эти производства по политическим причинам, не несут дисциплинарной ответственности? "Падлючая система продолжает функционировать", — констатировал мэр.

Когда наступит ответственность для блогеров и активистов, годами порочащих репутацию людей, которых суд наконец признал чистыми перед законом?

Мэр подчеркнул, что пока люди теряли здоровье и нервы под арестами и залогами, организаторы преследований часто просто "перевелись кое-куда" или ушли на пенсию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Днепра Борис Филатов выступил с резкой критикой системы бронирования публичных лиц, приведя в пример волонтера и блогера Игоря Лаченкова. По словам главы города, блогер мог получить иммунитет от мобилизации благодаря формальному трудоустройству на предприятии, работающем с Министерством обороны.



