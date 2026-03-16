Війна мера та блогера: Борис Філатов звинуватив Лачена у фіктивному бронюванні

Мер Дніпра Борис Філатов виступив із різкою критикою системи бронювання публічних осіб, навівши як приклад волонтера та блогера Ігоря Лаченкова. За словами очільника міста, блогер міг отримати імунітет від мобілізації завдяки формальному працевлаштуванню на підприємстві, що працює з Міністерством оборони.

Філатов припускає, що мова йде про ймовірну схему, яка включає фіктивну реєстрацію та постановку на спецоблік у ТЦК. Мер переконаний, що за зухвалою поведінкою деяких медійних осіб стоять реальні привілеї.

"Тож тут у нас лише черговий приклад того, що розбалувані владою малолітні покидьки... ховають за своїм сарказмом чи не цілковиту правду", — підкреслив міський голова, натякаючи на зв’язки блогерів із високопосадовцями.

Крім того, Борис Філатов закликав оборонне відомство ретельно вивчити цю ситуацію та припинити сумнівну практику бронювання "обраних". Він наголосив, що такі випадки б’ють по моральному стану захисників, які роками перебувають на фронті.

"То чи не деморалізує це особовий склад Збройних Сил – коли люди вже пʼятий рік воюють без ротації, а нарвані смоктунці з фіктивним працевлаштуванням хваляться цим на всю країну?" — риторично запитує мер, додаючи, що подібні речі неможливі "без адміністративного впливу".

Наразі офіційної реакції від Ігоря Лаченкова чи представників Міноборони на ці звинувачення немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що соціальні мережі сколихнула гостра суперечка між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та популярним волонтером і блогером Ігорем Лаченковим (Лаченом). Конфлікт спалахнув після критики Лаченкова на адресу міської влади, яку він назвав "звичайними смішними мародерами", що десятиліттями створювали міф про свою могутність.

Блогер звинуватив оточення мера у привласненні майна та бюджетних коштів, заявивши: "Десятиріччями існував міф про Дніпровську мафію... мафія виявилась звичайними смішними мародерами, які грабують рідне місто". Лаченков також назвав Філатова "рейдером свого міста", незважаючи на його наукові ступені.