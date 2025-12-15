logo_ukra

Окупанти заявляють про просування у Дніпропетровській області

У МО РФ заявили про окупацію населеного пункту Піщане

15 грудня 2025, 15:47
Недилько Ксения

Підрозділи угруповання військ "Схід" нібито взяли під контроль населений пункт Піщане на Дніпропетровщині. Про це повідомили у ворожому Міністерстві оборони РФ.

Окупанти заявляють про просування у Дніпропетровській області

Окупанти заявляють про просування у Дніпропетровській області

Там заявили, що штурмові підрозділи 36-ї гвардійської мотострілецької бригади 29-ї армії угруповання військ "Схід" нібито форсували річку Гайчур та встановили контроль над укріпрайоном ЗСУ в районі населеного пункту Піщане на Дніпропетровщині.

"В результаті боїв знищено сім одиниць техніки та понад двадцять важких гексакоптерів типу "Баба-Яга".

Заняття цього району розширило зону контролю на західному березі річки Гайчур та створило умови для подальших штурмових дій на цьому напрямі", – заявили у ворожому відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ввечері окупанти тероризували Дніпропетровську область ударами. Внаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об'єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час його ліквідації російські війська завдали повторного удару. Поранення отримали рятувальник та працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Про це повідомляють у ДСНС України.

Також вночі ворог ударив по залізничній вузловій станції П'ятихатки на Дніпропетровщині, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.                                                                                                                                                                                                                                                                        



