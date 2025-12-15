Подразделения группировки войск "Восток" якобы взяли под контроль населённый пункт Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщили во вражеском Министерств обороны РФ.

Оккупанты заявляют о продвижении в Днепропетровской области

Там заявили, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" якобы форсировали реку Гайчур и установили контроль над укрепрайоном ВСУ в районе населённого пункта Песчаное в Днепропетровской области.

"В результате боёв уничтожено семь единиц техники и более двадцати тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Занятие данного района расширило зону контроля на западном берегу реки Гайчур и создало условия для дальнейших штурмовых действий на этом направлении", – заявили во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вечером оккупанты терроризировали Днепропетровскую область ударами. В результате обстрела в Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар. Во время его ликвидации российские войска нанесли повторный удар. Ранения получили спасатель и работник предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Также ночью враг ударил по железнодорожной узловой станции Пятихатки в Днепропетровской области, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.