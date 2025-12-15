Вечером оккупанты терроризировали Днепропетровскую область ударами. В результате обстрела в Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар. Во время его ликвидации российские войска нанесли повторный удар. Ранения получили спасатель и работник предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Взрывы на Днепропетровщине: что известно

В Каменском и Павлоградском районах возникли пожары. Повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие. Все пожары ликвидированы.

Также ночью враг ударил по железнодорожной узловой станции Пятихатки в Днепропетровской области, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"И пассажиры, и железнодорожники – целые. Поезда держали вдали от зоны атаки. Движение уже восстановлено, большинство участков заживлены", – сообщил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным мониторинговых каналов, Россия начала подготовку к новому масштабному обстрелу территории Украины. Основными возможными целями атаки называют объекты на западе страны. Эксперты отмечают, что это может стать одним из самых массовых ударов с начала полномасштабной войны.

По имеющейся информации Россия планирует использовать несколько типов авиации и ракетного вооружения. Среди них — до пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, три Ту-160, пять МиГ-31К, а также три морских носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме того, ожидается применение большого количества ударных беспилотников и баллистических ракет. В эти минуты Ту-95МС перебрасываются с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" для участия в будущих ударах.