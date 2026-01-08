logo_ukra

Окупанти заявили про просування на Дніпропетровщині: що могли захопити
Окупанти заявили про просування на Дніпропетровщині: що могли захопити

Міноборони РФ повідомило про окупацію Братського на Дніпропетровщині

8 січня 2026, 16:15
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вороже міністерство оборони РФ заявило про нібито окупацію населеного пункту Братське на Дніпропетровщині. Там наголошують, що захоплення проводили підрозділи угруповання військ "Схід". Окупацію населених пунктів України в РФ називають "звільненням".

Окупанти заявили про просування на Дніпропетровщині: що могли захопити

"Військовослужбовці 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 29-ї армії угруповання військ "Схід" звільнили населений пункт Братське на Дніпропетровщині.

Штурмовики зайняли великий район оборони супротивника площею понад дев'ять квадратних кілометрів. Воїни-забайкальці зачистили понад 170 будівель та будівель, які утримували підрозділи ЗСУ", – пишуть в МО РФ.

Фото: Скриншот з мапи бойових дій DeepState

Там заявляють, що під час окупації Братського ЗСУ нібито зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці.

"Також було знищено понад 10 роботизованих платформ та важких гексакоптерів типу "Баба-Яга".

Населений пункт має важливе тактичне значення – його звільнення дозволило суттєво розширити плацдарм на західному березі річки Гайчур та створило вигідні умови для розвитку просування штурмових підрозділів", – додали у ворожому відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська окупаційна армія показала відео встановлення прапорів Росії в різних районах населеного пункту Подоли в Харківській області. Відео опубліковане Міністерством оборони РФ.

Там заявили, що нібито окупували населений пункт ще 4 січня 2026 року внаслідок активних дій підрозділів угрупування військ РФ "Захід". Проте в Україні цього офіційно не підтверджують, на мапі DeepState Подоли навіть не у сірій зоні.



