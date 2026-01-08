Російська окупаційна армія показала відео встановлення прапорів Росії в різних районах населеного пункту Подоли в Харківській області. Відео опубліковане Міністерством оборони РФ.

Росіяни роблять «флаговтики» на Харківщині

Там заявили, що нібито окупували населений пункт ще 4 січня 2026 року внаслідок активних дій підрозділів угрупування військ РФ "Захід". Проте в Україні цього офіційно не підтверджують, на мапі DeepState Подоли навіть не у сірій зоні.

"Завдяки скоординованій роботі штурмових груп, артилерійських розрахунків та операторів БПЛА вдалося знищити зміцнені позиції, оборонні споруди та вогневі засоби противника.

Підтримка з повітря та точні удари по виявлених цілях дозволили суттєво послабити оборону українських формувань.

Після придушення основних вогнищ опору російські військовослужбовці провели зачистку території та встановили повний контроль над населеним пунктом, знищивши значну кількість особового складу та техніки супротивника", – пишуть у ворожому МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, на Слов’янському напрямку Донеччини противник має підтверджене просування південніше Платонівки. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Ворог закріпився на нових позиціях і почав розширювати сіру зону на захід вздовж балки. Працюють обережно, без масових накатів — малими групами по 2–3 рила, з накопиченням у лісосмугах та складках місцевості. Ключове завдання для них: повзти на захід вздовж лісосмуг і балок, поступово підрізаючи нашу логістику до н.п. Закитне. Це класична схема обрізання для того щоб задушити постачанням і змусити позиції втратити сенс", – повідомив військовий.