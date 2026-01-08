logo

BTC/USD

91019

ETH/USD

3104.69

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Оккупанты заявили о продвижении на Днепропетровщине: что могли захватить
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты заявили о продвижении на Днепропетровщине: что могли захватить

Минобороны РФ сообщило об оккупации Братского в Днепропетровской области

8 января 2026, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вражеское министерство обороны РФ заявило о якобы оккупации населенного пункта Братское в Днепропетровской области. Там подчеркивают, что захват проводили подразделения группировки войск "Восток". Оккупацию населенных пунктов Украины в РФ называют "освобождением".

Оккупанты заявили о продвижении на Днепропетровщине: что могли захватить

Оккупанты заявили о продвижении на Днепропетровщине: что могли захватить

"Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Братское на Днепропетровщине.

Штурмовики заняли обширный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. Воины-забайкальцы зачистили более 170 зданий и построек, которые удерживали подразделения ВСУ ", – пишут в МО РФ.

Оккупанты заявили о продвижении на Днепропетровщине: что могли захватить - фото 2

Фото: Скриншот с карты боевых действий DeepState

Там заявляют, что во время оккупации Братского ВСУ якобы понесли серьезные потери в живой силе и технике.

"Также было уничтожено более 10 роботизированных платформ и тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Населенный пункт имеет важное тактическое значение – его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития продвижения штурмовых подразделений", – добавили во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская оккупационная армия показала видео установки флагов России в разных районах населенного пункта Подолы в Харьковской области. Видео опубликовано Министерством обороны РФ.

Там заявили, что якобы оккупировали населенный пункт еще 4 января 2026 в результате активных действий подразделений группировки войск РФ "Запад". Однако в Украине это официально не подтверждают, на карте DeepState Подолы даже не в серой зоне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости