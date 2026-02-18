logo

«Объективных показаний для операции не было»: в Днепре врачи фактически сломали ребенку здоровую конечность
«Объективных показаний для операции не было»: в Днепре врачи фактически сломали ребенку здоровую конечность

Медицинская халатность в Днепре: травматологи-хирурги предстанут перед судом за ложную операцию на руке мальчика

18 февраля 2026, 20:55
Автор:
Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра поставлено в известность о подозрении двум врачам — травматологам-хирургам одной из детских больниц. Медики обвиняются в том, что во время операции они "прооперировали здоровую руку 8-летнему мальчику" (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

История началась в сентябре 2022 года, когда ребенку с переломом правого предплечья наложили гипс. Во время повторного осмотра врачи заявили, что "перелом якобы вырос неправильно" и настояли на оперативном вмешательстве.

1 ноября 2022 года два хирурга провели операцию. Однако вследствие небрежности они совершили вмешательство на другой, здоровой руке ребенка, "фактически повлекши его перелом". Когда мальчика перевезли в палату, мать заметила, что "прооперирована не травмированная, а здоровая рука".

Семья немедленно перевела пациента в другое заведение для реабилитации. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, "объективных медицинских показаний для проведения операции вообще не было". Из-за грубого нарушения стандартов оказания помощи ребенку причинены средние телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается, его осуществляют следователи Днепровского районного управления полиции № 1.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кривом Роге Днепропетровской области произошла шокирующая трагедия – мать и ее сожитель забили до смерти ребенка. 4-летнего мальчика регулярно избивали "за непослушание".

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в последние несколько дней перед смертью его жестоко избивали руками, ногами и металлической трубой, в частности, за то, что он взял хлеб и печенье без разрешения.



