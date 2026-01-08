У Дніпрі з учорашнього дня немає світла, води, опалення та зв’язку, через масовану атаку окупантів. Через обстріли сотні тисяч абонентів у Дніпропетровській та Запорізькій області опинилися "відрізаними" від цивілізації.

Нардеп з Дніпра пояснив, чому в його місті немає світла

Народний депутат від партії "Слуга народу", який сам родом з Дніпра, Максим Бужанський саркастично прокоментував надзвичайну ситуацію у Дніпрі, натякнувши, що у Раді, як завжи приймаються "важливі" рішення замість реально тих, що на часі.

"Не треба шукати складних причин відключення світла у Дніпрі та області. Все ж таки ясно, Господь карає нас за те, що не встигли перейменувати копійки в шаги, все відразу стало б інакше)", – пише Бужанський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі з усіх населених пунктів ситуація зі світлом одна з найскладніших. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Шановні земляки. Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області. Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами", – наголосив він.

За словами мера, улікарні поступово повертається світло. Лікувальні заклади, крім того, мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.