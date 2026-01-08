У Дніпрі з усіх населених пунктів ситуація зі світлом одна з найскладніших. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Борис Філатов звернувся до дніпрян

"Шановні земляки. Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області.

Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами", – наголосив він.

За словами мера, улікарні поступово повертається світло. Лікувальні заклади, крім того, мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена.

Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.

"Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", – зауважив Філатов.

Також Дніпро забезпечив водою смт Слобожанське та міста Самар і Підгороднє.

"Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Так само Дніпро має запас палива на декілька діб. Також у нас працює 89 суто комунальних пунктів незламності.

І крім цього такі ж пункти незламності облаштовані державною владою та приватними підприємцями. Садочки працюють черговими групами по 4 години. Бо зрозуміло, що для батьків ситуація теж безвихідна.

У школах ми продовжили канікули до 11 січня. Із основного це поки що все. Далі я буду тримати вас в курсі", – підкреслив Борис Філатов.

