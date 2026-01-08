logo_ukra

BTC/USD

89880

ETH/USD

3107.7

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Дніпро Борис Філатов звернувся до дніпрян
commentss НОВИНИ Всі новини

Борис Філатов звернувся до дніпрян

Міський голова Дніпра Борис Філатов записав відеозвернення до мешканців міста

8 січня 2026, 12:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Дніпрі з усіх населених пунктів ситуація зі світлом одна з найскладніших. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Борис Філатов звернувся до дніпрян

Борис Філатов звернувся до дніпрян

"Шановні земляки. Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області.

Утім суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами", – наголосив він.

За словами мера, улікарні поступово повертається світло. Лікувальні заклади, крім того, мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена.

Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.

"Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується. Усе завдяки титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", – зауважив Філатов.

Також Дніпро забезпечив водою смт Слобожанське та міста Самар і Підгороднє.

"Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Так само Дніпро має запас палива на декілька діб. Також у нас працює 89 суто комунальних пунктів незламності.

І крім цього такі ж пункти незламності облаштовані державною владою та приватними підприємцями. Садочки працюють черговими групами по 4 години. Бо зрозуміло, що для батьків ситуація теж безвихідна.

У школах ми продовжили канікули до 11 січня. Із основного це поки що все. Далі я буду тримати вас в курсі", – підкреслив Борис Філатов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рятувальники показали енергооб’єкт, який обстріляли на Дніпропетровщині.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини