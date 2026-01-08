logo

BTC/USD

91019

ETH/USD

3104.69

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Днепр Нардеп из Днепра объяснил, почему в его городе нет света
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп из Днепра объяснил, почему в его городе нет света

Нардеп сарказмом отреагировал на энергетический коллапс в Днепре

8 января 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Днепре со вчерашнего дня нет света, воды, отопления и связи из-за массированной атаки оккупантов. Из-за обстрелов сотни тысяч абонентов в Днепропетровской и Запорожской области оказались "отрезанными" от цивилизации.

Нардеп из Днепра объяснил, почему в его городе нет света

Нардеп из Днепра объяснил, почему в его городе нет света

Народный депутат от партии "Слуга народа", который сам родом из Днепра, Максим Бужанский саркастически прокомментировал чрезвычайную ситуацию в Днепре, намекнув, что в Раде, как всегда, принимаются "важные" решения вместо реально актуальных.

"Не надо искать сложных причин отключения света в Днепре и области. Всё ж ясно, Господь карает нас за то, что не успели переименовать копейки в шаги, всё сразу стало бы иначе)", – пишет Бужанский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре из всех населенных пунктов ситуация со светом одна из самых сложных. Об этом в видеообращении сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Уважаемые земляки. Все вы знаете о событиях, которые произошли вчера не только у нас, но и по всей нашей и также Запорожской области. Впрочем, чисто технически в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня. С ночи город отрабатывает все надлежащие алгоритмы. Мы в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами", – подчеркнул он.

По словам мэра, в больницы постепенно возвращается свет. Лечебные заведения, кроме того, имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы. Канализация города также заживлена. Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания.                                                   



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости