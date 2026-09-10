На місці прильоту у Дніпрі знаходять небезпечні деталі

Сьогоднішній ранковий обстріл середмістя Дніпра продемонстрував, що російська армія почала застосовувати типи озброєння з високим уражаючим ефектом для живої сили. Як повідомляють безпосередньо з місця подій, після потужних вибухів на вулицях знаходять специфічні вражаючі елементи. Фахівці наголошують, що такі знахідки свідчать про намір ворога завдати максимальної шкоди населенню.

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"На місці обстрілу у Дніпрі знаходять шрапнель та металеві кульки, — зазначають у повідомленнях з місця інциденту, — які ймовірно, були у ракетах, що атакували центр міста зранку".

Наразі військові аналітики та профільні служби намагаються ідентифікувати точний тип ракет, якими було завдано ударів по Дніпру. За попередніми оцінками, агресор міг використати один із двох споріднених зразків реактивної техніки.

"Ракети "Бандероль" та "Дань-Т" дуже схожі, — наголошують експерти, — поки невідомо, якими саме Росія завдала удари".

Зважаючи на технічні характеристики цих боєприпасів, фахівці закликають мешканців Дніпра суворо дотримуватися правил особистої безпеки. Особлива небезпека полягає в тому, що траєкторія польоту таких ракет є складною для прогнозування, а радіус розльоту готових уламків — колосальний.

"Проте вони не дуже точні, але маневрені, — резюмують у моніторингових пабліках, даючи чіткі інструкції цивільним. — Тому під час загрози ударів такими боєприпасами не варто перебувати на вулиці чи спостерігати за обстрілом з балкону чи вікна".

Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ранкової атаки, а правоохоронці фіксують докази чергового воєнного злочину РФ для міжнародних судів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували Дніпро ракетами, унаслідок чого є загиблі та поранені.