На місці прильоту у Дніпрі знаходять небезпечні деталі

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Недилько Ксения
Сьогоднішній ранковий обстріл середмістя Дніпра продемонстрував, що російська армія почала застосовувати типи озброєння з високим уражаючим ефектом для живої сили. Як повідомляють безпосередньо з місця подій, після потужних вибухів на вулицях знаходять специфічні вражаючі елементи. Фахівці наголошують, що такі знахідки свідчать про намір ворога завдати максимальної шкоди населенню.
Ілюстративне фото
Наразі військові аналітики та профільні служби намагаються ідентифікувати точний тип ракет, якими було завдано ударів по Дніпру. За попередніми оцінками, агресор міг використати один із двох споріднених зразків реактивної техніки.
Зважаючи на технічні характеристики цих боєприпасів, фахівці закликають мешканців Дніпра суворо дотримуватися правил особистої безпеки. Особлива небезпека полягає в тому, що траєкторія польоту таких ракет є складною для прогнозування, а радіус розльоту готових уламків — колосальний.
Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ранкової атаки, а правоохоронці фіксують докази чергового воєнного злочину РФ для міжнародних судів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти атакували Дніпро ракетами, унаслідок чого є загиблі та поранені.