На месте прилета в Днепре находят опасные детали

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Недилько Ксения
Сегодняшний утренний обстрел центра Днепра продемонстрировал, что российская армия начала применять типы вооружения с высоким поражающим эффектом для живой силы. Как сообщают с места событий, после мощных взрывов на улицах находят специфические поражающие элементы. Специалисты отмечают, что такие находки свидетельствуют о намерении врага нанести максимальный ущерб населению.
Иллюстративное фото
В настоящее время военные аналитики и профильные службы пытаются идентифицировать точный тип ракет, которым были нанесены удары по Днепру. По предварительным оценкам, агрессор мог использовать один из двух родственных образцов реактивной техники.
Учитывая технические характеристики этих боеприпасов, специалисты призывают жителей Днепра строго соблюдать правила личной безопасности. Особая опасность заключается в том, что траектория полета таких ракет сложна для прогнозирования, а радиус разлета готовых обломков — колоссальный.
Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия утренней атаки, а стражи порядка фиксируют доказательства очередного военного преступления РФ для международных судов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты атаковали Днепр ракетами, в результате чего есть погибшие и раненые.