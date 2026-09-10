На месте прилета в Днепре находят опасные детали

Сегодняшний утренний обстрел центра Днепра продемонстрировал, что российская армия начала применять типы вооружения с высоким поражающим эффектом для живой силы. Как сообщают с места событий, после мощных взрывов на улицах находят специфические поражающие элементы. Специалисты отмечают, что такие находки свидетельствуют о намерении врага нанести максимальный ущерб населению.

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"На месте обстрела в Днепре находят шрапнель и металлические шарики, — отмечают в сообщениях с места инцидента, — которые, вероятно, были в ракетах, атаковавших центр города утром".

В настоящее время военные аналитики и профильные службы пытаются идентифицировать точный тип ракет, которым были нанесены удары по Днепру. По предварительным оценкам, агрессор мог использовать один из двух родственных образцов реактивной техники.

"Ракеты "Бандероль" и "Дань-Т" очень похожи, — подчеркивают эксперты, — пока неизвестно, какими именно Россия нанесла удары".

Учитывая технические характеристики этих боеприпасов, специалисты призывают жителей Днепра строго соблюдать правила личной безопасности. Особая опасность заключается в том, что траектория полета таких ракет сложна для прогнозирования, а радиус разлета готовых обломков — колоссальный.

"Однако они не очень точны, но маневренны, — резюмируют в мониторинговых пабликах, давая четкие инструкции гражданским . — Поэтому при угрозе ударов такими боеприпасами не стоит находиться на улице или наблюдать за обстрелом с балкона или окна".

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия утренней атаки, а стражи порядка фиксируют доказательства очередного военного преступления РФ для международных судов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты атаковали Днепр ракетами, в результате чего есть погибшие и раненые.