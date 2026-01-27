У Кривому Розі правоохоронці та рідні розшукують неповнолітнього мешканця. "13-річний Давид Ільчишин пішов з дому 26 січня і не повернувся", — йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині зник школяр: вже другу добу поліція не може знайти дитину

Поліція надала детальний опис зниклого. Прикмети: "на вигляд 13-14 років, зріст близько 160 см, середньої статури, коротке русяве волосся".

На момент зникнення хлопець був одягнений у "темно-сіру куртку, сірий капюшон, чорні штани, білі кросівки". Також він мав при собі чорну сумку через плече з червоними надписами.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування хлопця, прохання повідомити до поліції за телефонами: 067-568-90-99 чи 102", — закликають правоохоронці.





