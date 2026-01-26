Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про поточний стан епідемічної ситуації в області, окрему увагу приділивши нещасному випадку з дітьми у Кам’янському районі.

На Дніпропетровщині діти отруїлися дерунами: що туди поклала мати

За його словами, "діти отруїлись дерунами у Верхньодніпровській громаді". Причиною стало те, що до домашньої страви "батьки випадково додали нітритну сіль, що використовувалась у господарстві для копчення м’яса". Потерпілих було доставлено до обласного центру.

"Дітей госпіталізували до Дніпра. На сьогоднішній день, їхній стан задовільний з позитивною динамікою", — зауважив очільник облради.

Також Микола Лукашук навів статистику щодо поширення вірусних інфекцій у регіоні:

"Щодо ГРВІ. Спостерігаємо зростання захворюваності, всього зареєстровано 10,1 тисяч випадків — це на 21,8% більше у порівнянні з минулим тижнем". Він додав, що "40,6% серед усіх захворілих — діти".

Окрім цього, в області фіксують інші небезпечні недуги. "Зареєстровано понад 340 випадків інфекційних захворювань, в тому числі 78 випадків гострої кишкової інфекції, 2 підозри на гострий вірусний гепатит, 1 випадок кашлюка", — йдеться у звіті.

Голова облради закликав мешканців бути обачними: "Бережіть своє здоров’я та своїх близьких!".

