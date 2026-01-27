В Кривом Роге правоохранители и родные разыскивают несовершеннолетнего жителя. "13-летний Давид Ильчишин ушел из дома 26 января и не вернулся", — говорится в сообщении.

На Днепропетровщине исчез школьник: уже вторые сутки полиция не может найти ребенка

Полиция предоставила подробное описание пропавшего. Приметы: "по виду 13-14 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, короткие русые волосы".

На момент исчезновения парень был одет в темно-серую куртку, серый капюшон, черные брюки, белые кроссовки. Также у него была черная сумка через плечо с красными надписями.

"Если вам известна любая информация о местонахождении парня, просьба сообщить в полицию по телефонам: 067-568-90-99 или 102", — призывают правоохранители.

