На Днепропетровщине исчез школьник: уже вторые сутки полиция не может найти ребенка
На Днепропетровщине исчез школьник: уже вторые сутки полиция не может найти ребенка

Ушел из дома и не вернулся: в Кривом Роге исчез школьник

27 января 2026, 10:39
Недилько Ксения

В Кривом Роге правоохранители и родные разыскивают несовершеннолетнего жителя. "13-летний Давид Ильчишин ушел из дома 26 января и не вернулся", — говорится в сообщении.

Полиция предоставила подробное описание пропавшего. Приметы: "по виду 13-14 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, короткие русые волосы".

На момент исчезновения парень был одет в темно-серую куртку, серый капюшон, черные брюки, белые кроссовки. Также у него была черная сумка через плечо с красными надписями.

"Если вам известна любая информация о местонахождении парня, просьба сообщить в полицию по телефонам: 067-568-90-99 или 102", — призывают правоохранители. 

                                                                                                                               

На Днепропетровщине исчез школьник: уже вторые сутки полиция не может найти ребенка - фото 2

                                                                                                                 

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о текущем состоянии эпидемической ситуации в области, особое внимание уделив несчастному случаю с детьми в Каменском районе.

По его словам, "дети отравились дерунами в Верхнеднепровской громаде". Причиной стало то, что в домашнее блюдо "родители случайно добавили нитритную соль, которая использовалась в хозяйстве для копчения мяса".

Пострадавшие были доставлены в областной центр. "Детей госпитализировали в Днепр. На сегодняшний день их состояние удовлетворительное с положительной динамикой", — отметил глава облсовета.



