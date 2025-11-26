У Дніпропетровській області у прифронтових громадах ускладнюється ситуація. У Межівській територіальній громаді наголошують, що безпекова ситуація ускладнюється, тому триває евакуація родин з дітьми, осіб з інвалідністю та маломобільних осіб.

На Дніпропетровщині закликають евакуюватися: що відомо

"Вкотре, звертаємося до Вас з проханням та вимогою невідкладно евакуювати дітей з території Межівської громади.

Для отримання інформації щодо питань евакуації населення, запису на евакуацію, а також можливого розміщення в місцях тимчасового перебування (для родин з дітьми та одиноких осіб) Ви можете звернувшись особисто до представників ваших старостинських округів або зателефонувавши за телефонами старостатів, що вказані нижче:

Веселівський старостинський округ – 0999707905

Преображенський старостинський округ – 0953671482

Новогригорівський старостинський округ – 0992824158

Демуринський старостинський округ — 0957630932

Отримати додаткову інформацію або записатися на евакуацію можна і за телефонами відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради:

0669131345

0660493880", – наголошують у громаді.

