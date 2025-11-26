В Днепропетровской области в прифронтовых общинах усложняется ситуация. В Межевской территориальной громаде подчеркивают , что ситуация с опасностью осложняется, поэтому продолжается эвакуация семей с детьми, лиц с инвалидностью и маломобильных лиц.

В Днепропетровской области призывают эвакуироваться: что известно

"В очередной раз, обращаемся к Вам с просьбой и требованием безотлагательно эвакуировать детей с территории Межевской громады.

Для получения информации о эвакуации населения, записи на эвакуацию, а также возможного размещения в местах временного пребывания (для семей с детьми и одиноких лиц) Вы можете обратившись лично к представителям ваших старостинских округов или позвонив по телефонам старостатов, указанным ниже:

Веселовский старостинский округ – 0999707905

Преображенский старостинский округ – 0953671482

Новогригоровский старостинский округ – 0992824158

Демуринский старостинский округ — 0957630932

Получить дополнительную информацию или записаться на эвакуацию можно и по телефонам отдела по вопросам социальной защиты населения Межевского поселкового совета:

0669131345

0660493880 ", – отмечают в громаде.

