На Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ворог тисне. Район Данилівки перейшов на бік окупантів, тому н.п залишається поки повністю під контролем ворога. Про це заявляє військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной", який щодня надає інформацію з фронту.

На Дніпропетровщині ворог тисне: де почав підтягувати нові фланги

"Наші спроби стабілізувати ділянку не зайшли, тому ініціатива зараз у руках супротивника. Рус*ки далі тиснуть за своїм вже прокладеним вектором — рухаються західніше, прямо в напрямку Остапівського.

Паралельно противник почав підтягувати південний фланг! Сіра зона значно розрослася вздовж лінії, де тривають постійні боєзіткнення. Ворог намацує слабкі місця і працює малими групами, заходячи в посадки та проміжки між нашими опорниками", – пише військовий.

За його словами, в Остапівському та Андріївці спостерігається слабка щільність оборони — кустові хатини, мінімум капітальних споруд, мінімум укриття.

"Якщо рус*ки прорвуться ближче до околиць, вони можуть увірватися буквально з ходу й швидко зайняти будинки, перетворивши їх на вузли опору. А якщо погодні умови перейдуть на їх бік: туман, дощ, низька видимість — це відкриє їм додаткове вікно для різкого ривка.

Ситуація на напрямку напружена, ворог шукає де нас зігнути і поки він диктує темп. Ми тримаємося, проте тут кожен метр, як лезо!" – наголосив "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпропетровській області у прифронтових громадах ускладнюється ситуація. У Межівській територіальній громаді наголошують, що безпекова ситуація ускладнюється, тому триває евакуація родин з дітьми, осіб з інвалідністю та маломобільних осіб.