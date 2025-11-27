Рубрики
Недилько Ксения
На Олександрівському напрямку Дніпропетровської області ворог тисне. Район Данилівки перейшов на бік окупантів, тому н.п залишається поки повністю під контролем ворога. Про це заявляє військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Мучной", який щодня надає інформацію з фронту.
На Дніпропетровщині ворог тисне: де почав підтягувати нові фланги
"Наші спроби стабілізувати ділянку не зайшли, тому ініціатива зараз у руках супротивника. Рус*ки далі тиснуть за своїм вже прокладеним вектором — рухаються західніше, прямо в напрямку Остапівського.
Паралельно противник почав підтягувати південний фланг! Сіра зона значно розрослася вздовж лінії, де тривають постійні боєзіткнення. Ворог намацує слабкі місця і працює малими групами, заходячи в посадки та проміжки між нашими опорниками", – пише військовий.
За його словами, в Остапівському та Андріївці спостерігається слабка щільність оборони — кустові хатини, мінімум капітальних споруд, мінімум укриття.
"Якщо рус*ки прорвуться ближче до околиць, вони можуть увірватися буквально з ходу й швидко зайняти будинки, перетворивши їх на вузли опору. А якщо погодні умови перейдуть на їх бік: туман, дощ, низька видимість — це відкриє їм додаткове вікно для різкого ривка.
Ситуація на напрямку напружена, ворог шукає де нас зігнути і поки він диктує темп. Ми тримаємося, проте тут кожен метр, як лезо!" – наголосив "Мучной".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпропетровській області у прифронтових громадах ускладнюється ситуація. У Межівській територіальній громаді наголошують, що безпекова ситуація ускладнюється, тому триває евакуація родин з дітьми, осіб з інвалідністю та маломобільних осіб.