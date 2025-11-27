Рубрики
Недилько Ксения
На Александровском направлении Днепропетровской области враг давит. Район Даниловки перешел на сторону оккупантов, поэтому н.п остается пока полностью под контролем врага. Об этом заявляет военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно предоставляет информацию с фронта.
На Днепропетровщине враг давит: где начал подтягивать новые фланги
"Наши попытки стабилизировать участок не пришли, поэтому инициатива сейчас в руках противника. Рус*ки дальше давят по своему уже проложенному вектору — двигаются западнее, прямо в направлении Остаповского.
Параллельно противник начал подтягивать южный фланг! Серая зона значительно разрослась вдоль линии, где продолжаются постоянные боестолкновения. Враг нащупывает слабые места и работает малыми группами, заходя в посадки и промежутки между нашими опорниками", – пишет военный.
По его словам, в Остаповском и Андреевке наблюдается слабая плотность обороны — кустарники, минимум капитальных сооружений, минимум укрытия.
"Если рус*ки прорвутся ближе к окрестностям, они могут ворваться буквально с ходу и быстро занять дома, превратив их в узлы сопротивления. А если погодные условия перейдут на их сторону: туман, дождь, низкая видимость – это откроет дополнительное окно для резкого рывка.
Ситуация на направлении напряжена, враг ищет, где нас согнуть и пока он диктует темп. Мы держимся, но здесь каждый метр, как лезвие!" – подчеркнул "Мучной".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепропетровской области в прифронтовых громадах усложняется ситуация. В Межевской территориальной громаде подчеркивают, что ситуация с опасностью осложняется, поэтому продолжается эвакуация семей с детьми, лиц с инвалидностью и маломобильных лиц.