На Александровском направлении Днепропетровской области враг давит. Район Даниловки перешел на сторону оккупантов, поэтому н.п остается пока полностью под контролем врага. Об этом заявляет военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной", который ежедневно предоставляет информацию с фронта.

На Днепропетровщине враг давит: где начал подтягивать новые фланги

"Наши попытки стабилизировать участок не пришли, поэтому инициатива сейчас в руках противника. Рус*ки дальше давят по своему уже проложенному вектору — двигаются западнее, прямо в направлении Остаповского.

Параллельно противник начал подтягивать южный фланг! Серая зона значительно разрослась вдоль линии, где продолжаются постоянные боестолкновения. Враг нащупывает слабые места и работает малыми группами, заходя в посадки и промежутки между нашими опорниками", – пишет военный.

По его словам, в Остаповском и Андреевке наблюдается слабая плотность обороны — кустарники, минимум капитальных сооружений, минимум укрытия.

"Если рус*ки прорвутся ближе к окрестностям, они могут ворваться буквально с ходу и быстро занять дома, превратив их в узлы сопротивления. А если погодные условия перейдут на их сторону: туман, дождь, низкая видимость – это откроет дополнительное окно для резкого рывка.

Ситуация на направлении напряжена, враг ищет, где нас согнуть и пока он диктует темп. Мы держимся, но здесь каждый метр, как лезвие!" – подчеркнул "Мучной".

