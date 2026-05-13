На Дніпропетровщині сталося неймовірне: що з немовлям, яке ледь не втратило ніжку після удару

Медики виборюють життя дев'ятимісячної дівчинки, яка зазнала важких поранень під час жорстокого російського обстрілу Дніпропетровщини 12 травня. Маленьку пацієнтку, стан якої досі оцінюють як важкий, готують до транспортування в обласний центр для подальшої високоспеціалізованої допомоги.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поділився першими позитивними новинами з операційної, відзначивши титанічну роботу хірургічної бригади:

"С Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу їй вдалося врятувати; для подальшого лікування її направлять до Дніпра".

У тій самій лікарні перебуває і 23-річна матір немовляти, її травми медики характеризують як середнього ступеня важкості.

Ця ворожа атака забрала життя двох старших членів родини — бабусі та дідуся пораненої дівчинки. За попередніми даними, загинули 65-річна жінка та 43-річний чоловік. Напередодні цей страшний факт підтвердив у своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський, наголосивши на черговому акті терору проти мирного населення.

