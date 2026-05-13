На Днепропетровщине произошло невероятное: что с младенцем, который едва не потерял ножку после удара

Недилько Ксения
Медики борются за жизнь девятимесячной девочки, которая получила тяжелые ранения во время жестокого российского обстрела Днепропетровщины 12 мая. Маленькую пациентку, состояние которой до сих пор оценивают как тяжелое, готовят к транспортировке в областной центр для дальнейшей высокоспециализированной помощи.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул поделился первыми положительными новостями из операционной, отметив титаническую работу хирургической бригады:
"С Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу ей удалось спасти; для дальнейшего лечения ее направят в Днепр".
В той же больнице находится и 23-летняя мать младенца, ее травмы медики характеризуют как средней степени тяжести.
Эта вражеская атака унесла жизни двух старших членов семьи — бабушки и дедушки раненой девочки. По предварительным данным, погибли 65-летняя женщина и 43-летний мужчина. Накануне этот страшный факт подтвердил в своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, отметив очередной акт террора против мирного населения.
