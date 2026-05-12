Трагедія у Кривому Розі: ворожий шахед поцілив у житлову багатоповерхівку, є жертви

Увечері, 12 травня, Кривий Ріг знову опинився під ворожим ударом. О 19:44 голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про пряме влучання у цивільний об’єкт — житловий будинок.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За попередніми даними, внаслідок атаки є загиблі та поранені мешканці. На місці події негайно розпочалися роботи з деблокування людей та ліквідації наслідків удару.

"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію", — констатував Олександр Вілкул у своєму терміновому зверненні.

Очільник міста не стримав емоцій, коментуючи черговий акт терору проти мирного населення: "Тварі — будьте прокляті!".

Наразі на місці трагедії працюють усі екстрені служби, медики та рятувальники. Кількість постраждалих уточнюється, міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Олександр Ганжа, голова ДніпрОВА о 20:02: "Дві людини загинули. Ворог атакував Кривий Ріг. Виникла пожежа. Наслідки уточнюються".

Олександр Вілкул о 20:22: "Пряме влучення "шахеда" в житловий будинок.

На жаль двоє загиблих – чоловік 43 років та жінка. 65 років

Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку — на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога.

Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків".

Інформація оновлюється.



