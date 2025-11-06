В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт. К моменту инцидента под землей находились 2595 горняков. Об этом сообщили в Минэнерго.

На Днепропетровщине оккупанты ударили по шахтам: под землей застряли 2595 горняков

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян ясна – оставить украинцев без света и тепла зимой", — отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера вечером враг массированно атаковал Каменское Днепропетровской области десятками беспилотников. Пострадали 8 человек, один человек погиб под завалами. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены авто. Изуродованная инфраструктура, транспортное предприятие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. начальника ДнепрОВА Владислава Гайваненко.

По данным ГСЧС, в результате российского удара возникло несколько пожаров. На одной из локаций частично разрушены крыша и перекрытие одного из подъездов четырехэтажного жилого дома. Из-под завалов удалось спасти 5 человек. На месте происшествия работают психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим.

Также, как сообщило руководство "Укрзализныци", россияне также атаковали станцию "Запорожье-Каменское" на Днепропетровщине. Без пострадавших. Однако поезда в регионе из-за последствий обстрела движутся со значительными задержками.