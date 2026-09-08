На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію усіх: людей вивозитимуть на броньовиках

У Синельниківському районі Дніпропетровської області запровадили обов'язкову евакуацію для всіх жителів сіл Зоряне та Маліївське, які входять до складу Слов'янської сільської громади. Відповідне рішення ухвалила місцева влада через загострення безпекової ситуації. Як повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, на виїзд із небезпечної зони місцевому населенню відвели рівно один місяць.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Наразі у цих двох прифронтових населених пунктах сумарно мешкають 203 особи. На щастя, усіх неповнолітніх разом із батьками вдалося вивезти у безпечніші регіони ще минулого року, тож тепер йдеться про евакуацію дорослого населення.

Процес переміщення громадян відбуватиметься за чітким алгоритмом та під контролем профільних служб.

"З виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники, — зазначає очільник ОВА, пояснюючи деталі логістики. — Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі".

Після виїзду з небезпечної зони людей одразу не залишать напризволяще. Спочатку всіх евакуйованих доправлятимуть до спеціальних транзитних хабів, де їм нададуть первинну гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. Крім того, посадовці обіцяють забезпечити безкоштовним житлом кожного, хто не має куди податися і потребує тимчасового розселення.

Враховуючи ризики для життя через постійні обстріли, очільник регіону закликав людей проявити свідомість і оперативно відгукнутися на заклики рятувальників.

"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією, — резюмує Олександр Ганжа. — Бережіть себе та погоджуйтеся на виїзд".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що операція зі звільнення території Дніпропетровської області від російських військ триває, однак говорити про повне відновлення контролю над регіоном поки зарано.