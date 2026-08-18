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Звільнення є, безпеки немає: на Дніпропетровщині розширюють зону примусової евакуації

«Евакуація – це спосіб зберегти життя»: через російський терор з 16 сіл Синельниківщини вивезуть родин з дітьми

18 серпня 2026, 15:44
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Недилько Ксения

Через щоденні ворожі обстріли та зростаючу небезпеку на Дніпропетровщині ухвалили рішення про обов'язкове вивезення неповнолітніх з небезпечних районів. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що під евакуацію підпадають ще 16 населених пунктів, які належать до трьох громад Синельниківського району.

Звільнення є, безпеки немає: на Дніпропетровщині розширюють зону примусової евакуації

Ілюстративне фото

"Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині", — зазначив керівник ОВА.

Місцева влада встановила чіткі терміни для виїзду: всі родини, які виховують дітей, мають залишити визначені села протягом найближчих тридцяти днів. Загалом у безпечніші регіони країни необхідно перемістити 2177 неповнолітніх. Цей обов'язок покладається на їхніх батьків, опікунів або офіційних представників.

Процес ретельно координується, а для захисту людей залучені спеціальні підрозділи та волонтерські організації.

"З переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники. Обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Використовують броньовані авто та бронежилети", — підкреслив Олександр Ганжа.

Сама процедура порятунку людей відбувається у кілька етапів. Спочатку евакуйованих доправляють до спеціальних проміжних пунктів, а вже звідти, за потреби, забезпечують тимчасовим прихистком та безкоштовним житлом.

Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук нагадав, що загроза для цієї частини області виникла не вчора, і ситуація залишається критичною вже тривалий час.

"Писав про зону підвищеної небезпеки для частини Синельниківщини ще 12 січня 2025-го. Сьогодні загроза для цих громад іде з повітря: російські КАБи й дрони дотягуються сюди, ворог тероризує людей щодня і щоночі", — наголосив посадовець.

Посадовці закликають місцевих жителів не зволікати з виїздом, адже життя малечі є головним пріоритетом. Попри всі психологічні та побутові труднощі, адаптація на новому місці є єдиним правильним кроком у цих обставинах.

"Це важко, безумовно. Залишити дім і все, що нажив за роки. За місяць знайти нове житло, школу для дитини. І не знати, коли зможеш повернутися. Але евакуація – це не відмова від дому, а спосіб зберегти життя", — підсумував Микола Лукашук.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що операція зі звільнення території Дніпропетровської області від російських військ триває, однак говорити про повне відновлення контролю над регіоном поки зарано.



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