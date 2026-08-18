Звільнення є, безпеки немає: на Дніпропетровщині розширюють зону примусової евакуації

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Недилько Ксения
Через щоденні ворожі обстріли та зростаючу небезпеку на Дніпропетровщині ухвалили рішення про обов'язкове вивезення неповнолітніх з небезпечних районів. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що під евакуацію підпадають ще 16 населених пунктів, які належать до трьох громад Синельниківського району.
Ілюстративне фото
Місцева влада встановила чіткі терміни для виїзду: всі родини, які виховують дітей, мають залишити визначені села протягом найближчих тридцяти днів. Загалом у безпечніші регіони країни необхідно перемістити 2177 неповнолітніх. Цей обов'язок покладається на їхніх батьків, опікунів або офіційних представників.
Процес ретельно координується, а для захисту людей залучені спеціальні підрозділи та волонтерські організації.
Сама процедура порятунку людей відбувається у кілька етапів. Спочатку евакуйованих доправляють до спеціальних проміжних пунктів, а вже звідти, за потреби, забезпечують тимчасовим прихистком та безкоштовним житлом.
Водночас голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук нагадав, що загроза для цієї частини області виникла не вчора, і ситуація залишається критичною вже тривалий час.
Посадовці закликають місцевих жителів не зволікати з виїздом, адже життя малечі є головним пріоритетом. Попри всі психологічні та побутові труднощі, адаптація на новому місці є єдиним правильним кроком у цих обставинах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що операція зі звільнення території Дніпропетровської області від російських військ триває, однак говорити про повне відновлення контролю над регіоном поки зарано.