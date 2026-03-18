73966

2324.59

43.95

50.64

На Дніпропетровщині масове зникнення підлітків: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

На Дніпропетровщині масове зникнення підлітків: що відомо

Масштабний розшук дітей на Дніпропетровщині: встановлюється місцеперебування п’ятьох підлітків

18 березня 2026, 09:17
Автор:
Недилько Ксения

Поліція Криворізького району розшукує групу неповнолітніх, які одночасно зникли напередодні ввечері. За офіційними даними, "17 березня близько 18:30 підлітки пішли з навчального закладу та наразі їх місцеперебування невідоме".

Підлітки. Ілюстративне фото

Правоохоронці надали перелік розшукуваних дітей:

Денис Лебідь (17 років);

Ірина Каменєва (16 років);

Артем Науменко (16 років);

Олександр Огли (15 років);

Микита Огли (16 років).

Поліцейські закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підлітків, які можуть перебувати у громадських місцях, на вокзалах або в транспорті. "Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітніх", терміново зверніться до відділення поліції №9 Криворізького РУП.

Контактні номери для зв’язку: 098-643-62-68, 097-524-92-82 або традиційна гаряча лінія "102". Кожна деталь може бути важливою для оперативного повернення дітей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Шевченківському районі Харкова сталася жахлива трагедія на воді, яка забрала життя двох неповнолітніх. Під час прогулянки на кригу місцевої водойми вийшли шестеро дітей, і товща льоду не витримала їхньої ваги. Завдяки миттєвій реакції випадкового свідка, чотирьох дітей вдалося витягнути з води живими. На жаль, врятувати ще двох хлопчиків — 10 та 17 років — не вдалося. Тіла загиблих на берег підняли водолази та рятувальники ДСНС. На місці події з батьками, які втратили синів, працювали фахівці психологічної служби, надаючи необхідну підтримку.

                                                                              



