На Дніпропетровщині масове зникнення підлітків: що відомо

Поліція Криворізького району розшукує групу неповнолітніх, які одночасно зникли напередодні ввечері. За офіційними даними, "17 березня близько 18:30 підлітки пішли з навчального закладу та наразі їх місцеперебування невідоме".

Правоохоронці надали перелік розшукуваних дітей:

Денис Лебідь (17 років);

Ірина Каменєва (16 років);

Артем Науменко (16 років);

Олександр Огли (15 років);

Микита Огли (16 років).

Поліцейські закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підлітків, які можуть перебувати у громадських місцях, на вокзалах або в транспорті. "Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітніх", терміново зверніться до відділення поліції №9 Криворізького РУП.

Контактні номери для зв’язку: 098-643-62-68, 097-524-92-82 або традиційна гаряча лінія "102". Кожна деталь може бути важливою для оперативного повернення дітей.

