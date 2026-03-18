В Днепропетровской области массовое исчезновение подростков: что известно

Полиция Криворожского района разыскивает группу несовершеннолетних, одновременно исчезнувших накануне вечером. По официальным данным, "17 марта около 18:30 подростки ушли из учебного заведения и сейчас их местонахождение неизвестно".

Правоохранители предоставили перечень разыскиваемых детей:

Денис Лебедь (17 лет);

Ирина Каменева (16 лет);

Артём Науменко (16 лет);

Александр Оглы (15 лет);

Никита Оглы (16 лет).

Полицейские призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на подростков, которые могут находиться в общественных местах, на вокзалах или транспорте. "Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетних", срочно обратитесь в отделение полиции №9 Криворожского РУП.

Контактные номера для связи: 098-643-62-68, 097-524-92-82 или традиционная горячая линия "102". Каждая деталь может быть важной для оперативного возвращения детей.

