Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Дніпропетровська обласна влада готує звернення до уряду про збільшення периметра територій, де не застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Пропонують розширити зону до 40 км та включити громади Синельниківського і Павлоградського районів. Про це пише “Наше місто” з посиланням на обласну владу.
На Дніпропетровщині хочуть збільшити «зону без відключень світла»: що відомо
Прифронтові території — Покровське, Межова, Новопавлівка, Васильківка, Павлоград та Нікопольщина — щодня зазнають російських ударів. Руйнуються будинки, бізнеси закриваються, люди виїжджають.
Обласна влада наголошує: щоб зберегти життя у громадах, потрібні економічні рішення вже зараз. Мова про підтримку медиків, збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів із 60% до 64%, що дасть громадам додаткові ресурси на компенсацію тарифів та утримання інфраструктури.
В області вже понад 25 тисяч пошкоджених об’єктів, а коштів на відновлення бракує. Облрада працює з міжнародними партнерами, але наголошує на потребі державних програм страхування і податкових стимулів для бізнесу.
На найближчій сесії планують ухвалити звернення щодо розширення "зони без відключень".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові не вимикають світло під час запланованих відключень обленерго, бо обласний центр входить у 20-кілометрову прифронтову зону — а такі території не відключають від електропостачання. Про це на брифінгу 21 листопада розповів журналістам керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
В окремих районах області, наприклад у Лозівському, через бойові дії електропостачання порушено — частина абонентів відключена, тривають роботи над відновленням.