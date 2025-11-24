logo_ukra

На Дніпропетровщині хочуть збільшити «зону без відключень світла»: що відомо
На Дніпропетровщині хочуть збільшити «зону без відключень світла»: що відомо

«Зону без відключень» світла хочуть збільшити до 40 км замість 20

24 листопада 2025, 10:41
Автор:
Недилько Ксения

Дніпропетровська обласна влада готує звернення до уряду про збільшення периметра територій, де не застосовуватимуть планові відключення електроенергії. Пропонують розширити зону до 40 км та включити громади Синельниківського і Павлоградського районів. Про це пише “Наше місто” з посиланням на обласну владу.

Прифронтові території — Покровське, Межова, Новопавлівка, Васильківка, Павлоград та Нікопольщина — щодня зазнають російських ударів. Руйнуються будинки, бізнеси закриваються, люди виїжджають.

Обласна влада наголошує: щоб зберегти життя у громадах, потрібні економічні рішення вже зараз. Мова про підтримку медиків, збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів із 60% до 64%, що дасть громадам додаткові ресурси на компенсацію тарифів та утримання інфраструктури.

В області вже понад 25 тисяч пошкоджених об’єктів, а коштів на відновлення бракує. Облрада працює з міжнародними партнерами, але наголошує на потребі державних програм страхування і податкових стимулів для бізнесу.

На найближчій сесії планують ухвалити звернення щодо розширення "зони без відключень".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові не вимикають світло під час запланованих відключень обленерго, бо обласний центр входить у 20-кілометрову прифронтову зону — а такі території не відключають від електропостачання. Про це на брифінгу 21 листопада розповів журналістам керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

В окремих районах області, наприклад у Лозівському, через бойові дії електропостачання порушено — частина абонентів відключена, тривають роботи над відновленням.



