Днепропетровские областные власти готовят обращение к правительству об увеличении периметра территорий, где не будут применяться плановые отключения электроэнергии. Предлагают расширить зону до 40 км и включить громады Синельниковского и Павлоградского районов. Об этом пишет "Наш город" со ссылкой на областные власти.

В Днепропетровской области хотят увеличить «зону без отключений света»: что известно

Прифронтовые территории — Покровское, Межевая, Новопавловка, Васильковка, Павлоград и Никопольщина — ежедневно терпят российские удары. Разрушаются дома, бизнесы закрываются, люди уезжают.

Областные власти подчеркивают: чтобы сохранить жизнь в громадах, нужны экономические решения уже сейчас. Речь идет о поддержке медиков, увеличении доли НДФЛ для местных бюджетов с 60% до 64%, что даст громадам дополнительные ресурсы на компенсацию тарифов и содержание инфраструктуры.

В области уже более 25 тысяч поврежденных объектов, а средств на восстановление не хватает. Облсовет работает с международными партнерами, но подчеркивает необходимость государственных программ страхования и налоговых стимулов для бизнеса.

На ближайшей сессии планируют принять обращение по расширению "зоны без отключений".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове не выключают свет во время запланированных отключений облэнерго, потому что областной центр входит в 20-километровую прифронтовую зону, а такие территории не отключают от электроснабжения. Об этом на брифинге 21 ноября рассказал журналистам руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

В отдельных районах области, например в Лозовском, из-за боевых действий электроснабжения нарушено — часть абонентов отключена, продолжаются работы по восстановлению.