У Харкові не вимикають світло під час запланованих відключень обленерго, бо обласний центр входить у 20-кілометрову прифронтову зону — а такі території не відключають від електропостачання. Про це на брифінгу 21 листопада розповів журналістам керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

Чому в Харкові не вимикають світло, а в області діють відключення: в ОВА дали пояснення

В окремих районах області, наприклад у Лозівському, через бойові дії електропостачання порушено — частина абонентів відключена, тривають роботи над відновленням.

"Чому в Харкові, наприклад, немає відключень, в області — є відключення? Є відповідні розпорядження, відповідні документи. 20-кілометрову зону поблизу лінії фронту не відключають від електропостачання. Харків входить в цю 20-кілометрову зону", — роз'яснив Синєгубов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що нової генерації вводиться недостатньо, а масштаби ворожих ударів значно перевищують можливості відновлення.

Особливу проблему він бачить у неправильному визначенні критичних об’єктів: деякі лікарні на Черкащині, за словами нардепа, не внесені до переліку, бо під’єднані до великих ліній, де споживання інших абонентів у рази перевищує споживання самої лікарні. Через це лікарні "ставлять у чергу" на живлення або взагалі вимикають.

"Важливо, щоб сьогодні правильно визначили критерії й обласні військові адміністрації, і міністерства для того, аби в першу чергу лікарні були позначені, як об'єкти критичної інфраструктури", – наголосив політик.