На Дніпропетровщині чоловік віз ракету-перехоплювач в електричці (ФОТО)

У Дніпропетровській області чоловік перевіз у приміській електричці ракету-перехоплювач, яку знайшов під час риболовлі. Інцидент стався поблизу села Калинівка приблизно за 30 км від Дніпра.

Ракета-перехоплювач. Фото ілюстративне

За повідомленнями місцевих медіа, мешканець Кам’янського виявив небезпечний боєприпас біля водойми під час риболовлі. Замість того щоб одразу викликати рятувальників, він сів з ракетою до електрички та доїхав до сусіднього міста Вільногірськ.

Уже на вокзалі чоловік залишив ракету-перехоплювач на паркані та зателефонував до служб 101 і 102, щоб повідомити про несподівану знахідку.

Чоловік перевозив ракету в електричці, а потім залишив її на паркані вокзалу у Дніпропетровській області

Зауважимо, що ракети-перехоплювачі систем ППО можуть містити вибухову частину та становлять смертельну загрозу. Будь-яке переміщення, удар чи спроба транспортування здатні спричинити детонацію. Небезпеку становлять як цілі боєприпаси, так і їхні нерозірвані уламки.

Рятувальники неодноразово закликали громадян не торкатися підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх перевозити. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити ДСНС або поліцію.

