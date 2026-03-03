logo

На Днепропетровщине мужчина вез ракету-перехватчик в электричке (ФОТО)
На Днепропетровщине мужчина вез ракету-перехватчик в электричке (ФОТО)

Житель Каменского нашел ракету-перехватчик и повез ее в электричке в Вольногорск.

3 марта 2026, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Днепропетровской области мужчина перевез в пригородной электричке ракету-перехватчик, которую нашел во время рыбалки. Инцидент произошел вблизи села Калиновка примерно в 30 км от Днепра.

На Днепропетровщине мужчина вез ракету-перехватчик в электричке (ФОТО)

Ракета-перехватчик. Фото иллюстративное

По сообщениям местных медиа, житель Каменского обнаружил опасный боеприпас у водоема во время рыбалки. Вместо того, чтобы сразу вызвать спасателей, он сел с ракетой в электричку и доехал до соседнего города Вольногорск.

Уже на вокзале мужчина оставил ракету-перехватчик на заборе и позвонил по телефону в службы 101 и 102, чтобы сообщить о необычной находке.

На Днепропетровщине мужчина вез ракету-перехватчик в электричке (ФОТО) - фото 2

В Днепропетровской области мужчина перевозил ракету в электричке, а затем оставил ее на заборе вокзала

Заметим, что ракеты-перехватчики систем ПВО могут содержать взрывную часть и представляют смертельную угрозу. Любое перемещение, удар или попытка транспортировки способны вызвать детонацию. Опасность представляют как целые боеприпасы, так и их неразорванные обломки ракет.

Спасатели неоднократно призывали граждан не затрагивать подозрительные предметы и не пытаться самостоятельно их перевозить. При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить ГСЧС или полицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия обстреляла старинный Спасо-Преображенский собор в Никополе на Днепропетровщине.

Также "Комментарии" писали, что Украина пытается масштабировать производство дронов-перехватчиков. Украинские военные готовятся к более сложным вызовам на фоне стремительного развития беспилотников.



