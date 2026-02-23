Росія обстріляла старовинний Спасо-Преображенський собор у Нікополі (ФОТО)

Російські війська в ніч на 22 лютого завдали артилерійського удару по старовинному Спасо-Преображенському соборі у Нікополі у Дніпропетровській області. Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено фасад храму, знищено літню альтанку та частково зруйновано приміщення бібліотеки. Постраждала одна жінка.

Російські війська обстріляли Спасо-Преображенський собор у Нікополі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, снаряд влучив у частину трапезної Спасо-Преображенського собору. У храмі вибиті вікна, понівечені стіни та пошкоджений дах через нічну атаку Росії. У бібліотеці зруйноване внутрішнє оздоблення.

"Сьогодні російська армія намагається стерти те, що вистояло десятиліттями. Обстріли релігійних споруд ще раз підтверджують, що у загарбників немає нічого святого, а їхньою метою є знищення ідентичності українських громад", — йдеться в заяві телеканалу D1.

Також постраждала жінка. Вона отримала поранення голови уламками скла, після надання допомоги жінка лікуватиметься амбулаторно.

"Попри завдані руйнування, це не зашкодило у цей особливий день — Прощену неділю — звершити у соборі дві Божественні літургії та вечірнє богослужіння із зворушливим чином прощення", — повідомила матінка Наталя Марущак.

Росіяни обстріляли старовинний Спасо-Преображенський собор у Нікополі

Обстріл собору в Нікополі — пошкоджено Спасо-Преображенський храм

Російські війська обстріляли Спасо-Преображенський собор у Нікополі

Наслідки обстрілу старовинного Спасо-Преображенського собору у Нікополі

Спасо-Преображенський собор був зведений у 1898 році у формі хреста. Він має два вівтарі на честь Преображення Господнього та Покрови Пресвятої Богородиці. У радянські роки храм закривали, а в його стінах діяв планетарій. Лише у 1990-х святиню повернули громаді та відновили.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що крім артилерійського удару по Нікополю, Росія в ніч на 22 лютого атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Вибухи пролунали в Києві, Полтаві, Миколаєві та інших регіонах.

Також "Коментарі" писали, які міста Росія атакувала в ніч на 23 лютого.