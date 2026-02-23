Росія обстріляла старовинний Спасо-Преображенський собор у Нікополі (ФОТО)

Рубрики
Російські війська в ніч на 22 лютого завдали артилерійського удару по старовинному Спасо-Преображенському соборі у Нікополі у Дніпропетровській області. Унаслідок обстрілу РФ пошкоджено фасад храму, знищено літню альтанку та частково зруйновано приміщення бібліотеки. Постраждала одна жінка.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, снаряд влучив у частину трапезної Спасо-Преображенського собору. У храмі вибиті вікна, понівечені стіни та пошкоджений дах через нічну атаку Росії. У бібліотеці зруйноване внутрішнє оздоблення.
Також постраждала жінка. Вона отримала поранення голови уламками скла, після надання допомоги жінка лікуватиметься амбулаторно.
Спасо-Преображенський собор був зведений у 1898 році у формі хреста. Він має два вівтарі на честь Преображення Господнього та Покрови Пресвятої Богородиці. У радянські роки храм закривали, а в його стінах діяв планетарій. Лише у 1990-х святиню повернули громаді та відновили.
