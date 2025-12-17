Борис Філатов, міський голова Дніпра, повідомив про важливу угоду з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом.

Мер Дніпра Філатов: «Сталося справжнє диво»

" Колись я вже писав, що ця клята війна (як би дивно це не звучало) відкрила українському місцевому самоврядуванню так зване “вікно можливостей” для розбудови міжмуніципального партнерства ", – зауважив Філатов.

За його словами, можна по-різному ставитися до сьогоднішніх американських ініціатив, але ніхто не може заперечити того факту, що без допомоги Сполучених Штатів Україні не втриматися у війні.

"Та втім, я ніколи не коментував і не коментуватиму зовнішньополітичний порядок денний. Але я можу говорити про Дніпро. Тому скажу, що нині сталося справжнє ДИВО. Нам вдалося укласти офіційну угоду з Нью-Йорком! І я щиро вважаю, що для нашого прифронтового міста це справді знакова подія. Одна з таких, про які ще декілька років тому було годі й мріяти!" – наголосив Філатов.

За словами мера Дніпра, досі складно було уявити, що Нью-Йорк та Дніпро матимуть щось спільне.

"А тепер це стало реальністю. Угоду про дружню співпрацю між нашими містами ми разом із мером Еріком Адамсом підписали в історичній будівлі New York City Hall. Зі всіма належними урочистостями. Вдячний нашій команді та всім нашим американським колегам, котрі провели плідні перемовини на кожному етапі шляху до цієї неймовірної угоди. Усі подробиці – згодом", – зауважив мер.

Він зазначив, що такі угоди з містами-партнерами дуже важливі для прифронтового Дніпра.

"Узяти, приміром, нашу угоду з японським містом Осакою. Ми уклали її лише влітку 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення, хоча до цього витратили пʼять довгих років на всякі технічні зустрічі, перемовини та спроби дійти згоди в цьому питанні. Зараз під час великої війни допомога Дніпру від японського народу та уряду сягає десятків мільйонів доларів і насправді є неоціненно помічною", – пояснив Борис Філатов.

