Філатов прокоментував будівництво дороги на Буковель: «Це політичне скотство»
НОВИНИ

8 грудня 2025, 18:06
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов емоційно висловився про пріоритет розподілу державних коштів, назвавши його "політичним скотством".

"Це коли ти тижнями ходиш та принижуєшся поміж високих кабінетів, благаючи не забирати кошти у місцевого самоврядування, а тобі у відповідь серйозно лунає: "Ну нам взагалі-то кошти потрібні на Сили Оборони".

Це коли ти намагаєшся пояснити, що держава повісила на місцеве самоврядування різницю в тарифах.

 І що один лише Дніпро щомісяця дотує міськводоканал майже на 100 мільйонів гривень.

Що у нас через день "прильоти", і потрібно вставляти вікна / відновлювати покрівлі / утримувати критичну інфраструктуру.

А тобі із посмішкою відповідають: "Ну ми вам надаватимемо матеріальну підтримку, хоча коли і скільки – не знаємо".

Це коли у тебе лишень офіційних ВПО під 200 тисяч людей, а неофіційних то й усі 400.

Коли в місті сміттєвий колапс і затори.

А тобі тим часом докоряють, мовляв: "Ну нам же треба виконувати вимоги МВФ"", – пише мер Дніпра.

Натомість він наголошує, що у держбюджет заклали 9 мільярдів на ремонт дороги до Буковеля, щоб, на його думку, "купити голоси збіговиська з "Майбаха", яке заробляє на гірськолижному курорті".

"ДЕВʼЯТЬ МІЛЬЯРДІВ! Це, аби ви розуміли, рівно ПОЛОВИНА від річного (!)  бюджету прифронтового (!!) Дніпра з мільйоном населення (не рахуючи переселенців) (!!!)", – підкреслює Філатов.

Він наголошує, що йому бракує пристойних слів, щоб це прокоментувати, зазначивши, що ці гроші можна було б витратити на утеплення будинків, фортифікації, але замість цього "грабують територіальні громади, прикриваючись війною".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області 3 грудня оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця, де розташований курорт "Буковель".



