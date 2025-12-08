Рубрики
Недилько Ксения
Міський голова Дніпра Борис Філатов емоційно висловився про пріоритет розподілу державних коштів, назвавши його "політичним скотством".
Філатов прокоментував будівництво дороги на Буковель: «Це політичне скотство»
"Це коли ти тижнями ходиш та принижуєшся поміж високих кабінетів, благаючи не забирати кошти у місцевого самоврядування, а тобі у відповідь серйозно лунає: "Ну нам взагалі-то кошти потрібні на Сили Оборони".
Це коли ти намагаєшся пояснити, що держава повісила на місцеве самоврядування різницю в тарифах.
І що один лише Дніпро щомісяця дотує міськводоканал майже на 100 мільйонів гривень.
Що у нас через день "прильоти", і потрібно вставляти вікна / відновлювати покрівлі / утримувати критичну інфраструктуру.
А тобі із посмішкою відповідають: "Ну ми вам надаватимемо матеріальну підтримку, хоча коли і скільки – не знаємо".
Це коли у тебе лишень офіційних ВПО під 200 тисяч людей, а неофіційних то й усі 400.
Коли в місті сміттєвий колапс і затори.
А тобі тим часом докоряють, мовляв: "Ну нам же треба виконувати вимоги МВФ"", – пише мер Дніпра.
Натомість він наголошує, що у держбюджет заклали 9 мільярдів на ремонт дороги до Буковеля, щоб, на його думку, "купити голоси збіговиська з "Майбаха", яке заробляє на гірськолижному курорті".
Він наголошує, що йому бракує пристойних слів, щоб це прокоментувати, зазначивши, що ці гроші можна було б витратити на утеплення будинків, фортифікації, але замість цього "грабують територіальні громади, прикриваючись війною".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області 3 грудня оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця, де розташований курорт "Буковель".