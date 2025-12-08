Міський голова Дніпра Борис Філатов емоційно висловився про пріоритет розподілу державних коштів, назвавши його "політичним скотством".

Філатов прокоментував будівництво дороги на Буковель: «Це політичне скотство»

"Це коли ти тижнями ходиш та принижуєшся поміж високих кабінетів, благаючи не забирати кошти у місцевого самоврядування, а тобі у відповідь серйозно лунає: "Ну нам взагалі-то кошти потрібні на Сили Оборони".

Це коли ти намагаєшся пояснити, що держава повісила на місцеве самоврядування різницю в тарифах.

І що один лише Дніпро щомісяця дотує міськводоканал майже на 100 мільйонів гривень.

Що у нас через день "прильоти", і потрібно вставляти вікна / відновлювати покрівлі / утримувати критичну інфраструктуру.

А тобі із посмішкою відповідають: "Ну ми вам надаватимемо матеріальну підтримку, хоча коли і скільки – не знаємо".

Це коли у тебе лишень офіційних ВПО під 200 тисяч людей, а неофіційних то й усі 400.

Коли в місті сміттєвий колапс і затори.

А тобі тим часом докоряють, мовляв: "Ну нам же треба виконувати вимоги МВФ"", – пише мер Дніпра.